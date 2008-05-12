Приветствую. Необходимо создать скрипт автоустановки CMS Joomla и модуля Virtue Mart (инет магазина) на хостинг. Исходные данные - пароли и логины - для FTP и к базе данных MySQL. ...
Требуется грабер описаний и фото товаров Я.Маркета
Добрый день!
Требуется настраиваемый грабер описаний и фото товаров Я.Маркета
Основной функционал - полностью клонировать структуры Я.Маркета и работать с ней через вебинтерфейс.
Необходима работа грабера по Cron, при необходимости с использованием Proxy, либо других методов избежания бана по IP.
1. Реализовать возможность выбора синхронизируемых групп, подгрупп и отдельных товаров.
2. Реализовать уникализацию полученных описаний товаров: перемешивание, синонимизация и т.п.
3. Реализовать экспорт полученных данных в Jomla Virtue Mart, WP E-Commerce, OS-Commerce, Shop Script.
Должны собираться поля из описаний товаров со всех категорий Я.Маркета, сохраняться все фотографии.
Основная задача грабера - сбор и максимальная уникализация полученных описаний товаров.
Если у вас уже имеется рабочая версия грабера - прошу показать его работу. Это является преимуществом перед написанием такого грабера с нуля.
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