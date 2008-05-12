Требуется грабер описаний и фото товаров Я.Маркета

Добрый день!

Требуется настраиваемый грабер описаний и фото товаров Я.Маркета

Основной функционал - полностью клонировать структуры Я.Маркета и работать с ней через вебинтерфейс.

Необходима работа грабера по Cron, при необходимости с использованием Proxy, либо других методов избежания бана по IP.

1. Реализовать возможность выбора синхронизируемых групп, подгрупп и отдельных товаров.

2. Реализовать уникализацию полученных описаний товаров: перемешивание, синонимизация и т.п.

3. Реализовать экспорт полученных данных в Jomla Virtue Mart, WP E-Commerce, OS-Commerce, Shop Script.

Должны собираться поля из описаний товаров со всех категорий Я.Маркета, сохраняться все фотографии.

Основная задача грабера - сбор и максимальная уникализация полученных описаний товаров.

Если у вас уже имеется рабочая версия грабера - прошу показать его работу. Это является преимуществом перед написанием такого грабера с нуля.