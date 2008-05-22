Интернет магазин косметики

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Завершен18 заявок321 просмотр

Здравствуйте. Нужен интернет магазин косметики на joomla + virtuemart

Дизайн есть.

Жду предложений цены и сроков.

Joomla
17 лет назад
big-boss
Boss 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Dolenko
Wsds 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад
$500
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Dolenko
Wsds 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад