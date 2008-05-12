Создание интернет магазина

Всем привет!

Нужно разработать интернет магазин детских товаров под ключ. Есть общие пожелания к дизайну, но Ваши варианты также с удовольствием рассмотрю.

Особенности следующие: Сайт должен быть логически разделен на 2 части:

1.Cам интернет магазин (что касается специальных требований: магазин, кроме стандартных разделов должен включать в себя возможность накомпления бонусов, авторизированный вход, куплю/продам (доска обявлений), лидер продаж, отзывы клиентов, обратная связ) и 2. Некий развлекательно-информационный ресурс,который должен содержать такие разделы ка фотоконкурс (оазмещение фото лидера голосований на главной странице - возможно в таком виде http://www.tonnel.ru/index.php), дневники (подобные по функционалу таким http://www.tonnel.ru/?l=dnevnik логин: Ланочка, пароль: 123), фотоальбомы, форум, полезныйе статьи, личный кабинет (с подразделами: Копилка (та самая бонусная система), Фотоконкурсы (с подсчетом голосов), Дневник, Фотоалбом, Корзина, Параметры входа (сменить логин, пароль)).

Классификация товаров на стартовой странице может быть похожа на http://www.nafanya-express.ru/ , но рассматриваются и Ваши предложения.

Бюджет около 30 000 рублей (1300 долларов).