Добрый день! Требуется настраиваемый грабер описаний и фото товаров Я.Маркета Основной функционал - полностью клонировать структуры Я.Маркета и работать с ней через вебинтерфейс. Необходима работа ...
Сайт интернет магазина
Нужно создать шаблон для Joomla 1.5.x И разработать интернет магазин с привязкой 1с 8.1 . Тематика "Спутниковое оборудование."
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