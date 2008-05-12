Сайт интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок394 просмотра

Нужно создать шаблон для Joomla 1.5.x И разработать интернет магазин с привязкой 1с 8.1 . Тематика "Спутниковое оборудование."

Joomla
17 лет назад
glukanuty
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров