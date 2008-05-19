Добрый день! Требуется настраиваемый грабер описаний и фото товаров Я.Маркета Основной функционал - полностью клонировать структуры Я.Маркета и работать с ней через вебинтерфейс. Необходима работа ...
Настройка модулей доставки и оплаты для Oscommerce
Для Osccommerce VAM нужно настроить модули доставки и оплаты. Доставка по Москве (в пределах МКАД-за МКАД), по России, Экспресс-доставка и доставка транпортными компаниями
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