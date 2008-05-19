Настройка модулей доставки и оплаты для Oscommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен3 заявки185 просмотров

Для Osccommerce VAM нужно настроить модули доставки и оплаты. Доставка по Москве (в пределах МКАД-за МКАД), по России, Экспресс-доставка и доставка транпортными компаниями

17 лет назад
rusopt
44 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Jip
40 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-1)
17 лет назад
$65
1 день
Быстро и грамотно сделал то, что надо было. Доволен работой.
Деньги получил быстро и без вопросов, задание было совершенно понятно, не было никаких "ой, а доделай вот это ещё", всё очень здорово. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Jip
40 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-1)
17 лет назад