Создание инет-магазина по продаже футболок

Интересует создание интернет магазина по продаже футболок. Небольшой сайт только с одним видом товара. Но очень важно чтобы была возможность наполнять контент любому пользователю(читай: владельцу сайта), имеющему пароль\логин с любой машины, имеющей выход в инет. Причем пользователь может плохо разбираться как в инетернете, так и в компах. Т.е. чтобы было легко доступно и понятно.

Покупки гости сайта должны совершать без регистрации на оном(желательно). Индивидуальный дизайн не так важен. Важен хороший логотип. ТЗ во вложении. За более подробной информацией в почту - [email protected]

Цена договорная.