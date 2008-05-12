TransMenu исправить ошибку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки157 просмотров

Нужно исправить ошибку в транс меню. В IE криво отображаются категории.

Нужен человек уверенно разбирающийся в нем. Исправить только эту ошибку. Это займет 5 минут.

Бюджет 5 долларов. ICQ 989669

17 лет назад
LEETstudio
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров