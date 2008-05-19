Интересует создание интернет магазина по продаже футболок. Небольшой сайт только с одним видом товара. Но очень важно чтобы была возможность наполнять контент любому пользователю(читай: владельцу сайта), имеющему пароль\логин с любой машины, имеющей выход в инет. ...
Интернет-магазин
Куплю скрипт интернет магазина по продаже цифровых товаров с моментальной доставкой покупателю после оплаты.
Предложения только с примерами.
Цена?
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