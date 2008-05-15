Всем привет нужно переделать два интернет-магазина(танцевальной одежды и автомобильные шины ) под курсовые работы, соответственно с моими данными, нужен html php и MySQL

PS нужно 2 сайта просто переделать под нас, то есть искалось что бы сайты искались в инете(были опубликованы) темы указаны выше...