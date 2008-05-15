Курсовые работы

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Закрыт2 заявки207 просмотров

Всем привет нужно переделать два интернет-магазина(танцевальной одежды и автомобильные шины ) под курсовые работы, соответственно с моими данными, нужен html php и MySQL

PS нужно 2 сайта просто переделать под нас, то есть искалось что бы сайты искались в инете(были опубликованы) темы указаны выше...

HTMLMySQLPHP
17 лет назад
ZIbys
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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