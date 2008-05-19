Mp3 project - интернет-магазин

Необходимо собрать интернет-магазин по продаже мп3 музыки на двух разных доменах. Разработка в соответствии с инструкциями и правилами владельца контента. В работу входит и верстка. Дизайн возможен по макету с небольшими доработками. Наличие макетов приветствуется.

Задача такая - контент провайдер отдает базу в xml, надо реализовать функционал по предпрослушиванию, оплате и скачиванию. Более подробная информация в переписке.