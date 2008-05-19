Mp3 project - интернет-магазин

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Закрыт4 заявки141 просмотр

Необходимо собрать интернет-магазин по продаже мп3 музыки на двух разных доменах. Разработка в соответствии с инструкциями и правилами владельца контента. В работу входит и верстка. Дизайн возможен по макету с небольшими доработками. Наличие макетов приветствуется.

Задача такая - контент провайдер отдает базу в xml, надо реализовать функционал по предпрослушиванию, оплате и скачиванию. Более подробная информация в переписке.

17 лет назад
Antony_Web
Антон 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад
$500
30 дней

Заявки фрилансеров

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад