Небольшая доработка Shop-Script Premium

Что нужно сделать:

Доработать модуль выгрузки товаров в YML для Яндекс.Маркета.

Настроить вывод артикула товара: при выводе товаров в категории, на странице описания товара, в корзине, в версии для печати.

Убрать небольшой баг в форме просмотра оформленного заказа.

Нужна возможность редактирования из админки карточки покупателя (в частности, адреса)

В админке в каталоге наличие/отсутствие товара на складе нужно сделать так же, как в shop-script free (через галочку)

Еще какие-то мелкие доработки, которые возникнут в процессе работы.

Это первое, что нужно сделать. В дальнейшем, скорее всего, потребуются другие доработки под нашу специфику.

Нужен человек, имеющий опыт доработки SS, оплата наличными в Москве. Пожалуйста, ваши сроки и цены.