Небольшая доработка Shop-Script Premium

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка150 просмотров

Что нужно сделать:

Доработать модуль выгрузки товаров в YML для Яндекс.Маркета.

Настроить вывод артикула товара: при выводе товаров в категории, на странице описания товара, в корзине, в версии для печати.

Убрать небольшой баг в форме просмотра оформленного заказа.

Нужна возможность редактирования из админки карточки покупателя (в частности, адреса)

В админке в каталоге наличие/отсутствие товара на складе нужно сделать так же, как в shop-script free (через галочку)

Еще какие-то мелкие доработки, которые возникнут в процессе работы.

Это первое, что нужно сделать. В дальнейшем, скорее всего, потребуются другие доработки под нашу специфику.

Нужен человек, имеющий опыт доработки SS, оплата наличными в Москве. Пожалуйста, ваши сроки и цены.

17 лет назад
carandash
Наталия 
125 лет
18 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад

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