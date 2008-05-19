Интернет-магазин по продаже готового бизнеса

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок212 просмотров

Нужен сайт по купле-продаже различного рода бизнеса во всех его возможных вариантах - покупка или продажа своей бензоколонки, или молочной фермы, или кафе и пр.

Пополнение ассортимента товара в магазине будет осуществляться за счет того, что клиент, заходя на сайт, заполняет форму с набором данных по продаваемому бизнесу (или форму заявки на покупку бизнеса), при этом одновременно происходит его регистрация и подписка на рассылку.

Также будут пополнять ассортимент партнер, менеджер или администратор за счет информации, полученной из разных источников: телефон, факс, СМИ, личная встреча, RSS и пр.

Т.е., в данном случае это скорее доска объявлений, чем интернет-магазин. Пример: www. vinteger. com/portfolio/category/2/pageNum/12#

Более подробно задачи изложены в ТЗ (по запросу)

17 лет назад
go2mybiz
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Jip
40 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-1)
17 лет назад
$250
1 день

Заявки фрилансеров

Jip
40 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-1)
17 лет назад

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