Интернет-магазин по продаже готового бизнеса

Нужен сайт по купле-продаже различного рода бизнеса во всех его возможных вариантах - покупка или продажа своей бензоколонки, или молочной фермы, или кафе и пр.

Пополнение ассортимента товара в магазине будет осуществляться за счет того, что клиент, заходя на сайт, заполняет форму с набором данных по продаваемому бизнесу (или форму заявки на покупку бизнеса), при этом одновременно происходит его регистрация и подписка на рассылку.

Также будут пополнять ассортимент партнер, менеджер или администратор за счет информации, полученной из разных источников: телефон, факс, СМИ, личная встреча, RSS и пр.

Т.е., в данном случае это скорее доска объявлений, чем интернет-магазин. Пример: www. vinteger. com/portfolio/category/2/pageNum/12#

Более подробно задачи изложены в ТЗ (по запросу)