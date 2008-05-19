Интернет-магазин под ключ

Нужно создать интернет-магазин товаров и услуг под ключ(www.my-zakaz.ru). CMS - Битрикс "Бизнес".

История проекта: Подрядчик получил предоплату и уже 3 месяца не может сдать проект. Все что было сделано за 3 месяца смотрите - www.my-zakaz.ru .

Предложение со ссылкой на портфолио, ценой и сроком выполнения работы направлять только на E-mail: [email protected] .

Работа по договору. Предоплата безнал. или yandex.

Портфолио с аналогичными работами на Битрикс обязательно.

Прошу обращаться только профессионалов(Не хочу еще раз потерять деньги и самое главное - время).