creditexpert

Нужен скрипт котировок (как на странице Яндекса) с возможностью просмотра данных за период. Будет использоваться на сайте под Битрикс. Пример: Котировки USD ЦБ 01/01 29,3916 +0,0112 EUR ЦБ 01/01 41,4275 −0,0136 ММВБ 31/12 619,53 +0,28% Нефть 08/01 45,88 −0,33%
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Полное тестирование сайта www.clubys.ruТестирование сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен скрипт ЧАТа адаптировать для использования на сайте под CMS БИТРИКС. Любая форма оплаты. Возможна предоплата.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $2500
Нужно создать интернет-магазин товаров и услуг под ключ(www.my-zakaz.ru). CMS - Битрикс "Бизнес". История проекта: Подрядчик получил предоплату и уже 3 месяца не может сдать проект. Все что было сделано за 3 месяца смотрите ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть две сверстанные страницы. Необходимо разработать шаблон под CMS БИТРИКС. Прошу обращаться только специалистов , имеющих опыт. За качественную работу будет достойное вознаграждение. Предложения направлять только на [email protected] . Внимание ! Личные сообщения не читаю.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть дизайн 2-х страниц в PSD. Нужно сверстать очень качественно. За хорошую качественную работу предлагаю достойное вознаграждение. Прошу отвечать только опытных верстальщиков. Предложения читаю на [email protected]. Внимание! Личные сообщения не читаю.HTML-верстка18 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо протестировать www.bcprofi.ru . В отчете указать ошибки, недоработоки, рекомендации по оптимизации, предложения. Оплата в Yandex деньги. Можно по предоплате. Предложения направлять только на [email protected] .Тестирование сайтов3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно оживить форум Бизнес-клуба Профессионалов (www.bcprofi.ru). Прошу присылать конкретные предложения, что Вы сможете сделать. По цене договоримся, главное результат. Предложения присылать только на [email protected] .Системное администрирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Поиск информации для портала www.bcprofi.ru по темам: - Бизнес (идеи и проекты) - Карьера - Образование Предложения направлять только на [email protected] .Поиск информации12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен администратор портала «Бизнес-клуб Профессионалов» (www.bcprofi.ru). Обязанности: - Общее администрирование сайта, редакция и размещение материалов, контент, новости, общение с посетителями. - Продвижение сайта в форумах, блогах, поисковых системах. Требования: -Опыт подобной работы. -Навыки вебпрограммирования, копирайта. -Возможность уделять внимание ресурсу от 4 ...Прочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
В команду Бизнес-клуба Профессионалов (www.bcprofi.ru) приглашаются на постоянную удаленную работу контент-менеджеры. Обязанности контент-менеджера: 1. Отбор и добавление самых интересных новостей с ленты rss (Яндекс, Google, другие источники) ежедневно, кроме выходных. 2. Добавление оригинальных дайджестов и статей (с фото) ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
В команду Бизнес-клуба Профессионалов (www.bcprofi.ru) на удаленную работу требуются специалисты по поиску информации, подготовке новостей, написанию статей, пресс-релизов и дайджестов по тематике портала. Цена: Статья (3-5 тыс. зн.) – 150 руб. Дайджест (1-3 тыс. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт16 лет назад
Темы статей: Карьера, Образование (МВА, семинары, тренинги, второе высшее, самообразование), Бизнес Оплата: 150 рублей за статью Постоянство: возможно постоянное сотрудничество и участие в прибыли проекта Условия публикации: Ваша регистрация на портале с указанием полных данных ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Имеется дизайн (1 страница). Необходимо разработать шаблон для Битрикс.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен администратор форума портала www.bcprofi.com .Прочее30 заявокЗакрыт16 лет назад
Порталу www.bcprofi.com требуется опытный программист на Битрикс. Обязанности: сопровождение,исправление ошибок, доработки портала. Условия оплаты обговариваются индивидуально. Наличие портфолио и отзывов обязательно.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Авторы статей и обзоров по темам:Карьера,Образование,Бизнес Порталу www.bcprofi.com требуются авторы для написания оригинальных статей на темы: • Карьера • Образование • Бизнес Статьи публикуются только за подписью авторов. Оплата - 150 руб. за статью. Каждая статья не менее 3000 символов. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть готовый дизайн. Необходимо подготовить шаблон для Битрикс, полностью готовый для загрузки.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Надо подготовить несколько простых баннеров для сайта www.bcprofi.com. Размеры 730Х90 и 200Х300.Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
Баннер для сайта www.talkabs.ru Баннер для рекламы Бизнес-клуба www.bcprofi.com Размер 730Х90. Слоган: Общайся среди равных! Бизнс-клуб профессионаловБаннеры1 исполнительЗакрыт16 лет назад