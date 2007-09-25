creditexpert

Гость creditexpert

 
NaN летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен скрипт котировок (как на странице Яндекса)

    Нужен скрипт котировок (как на странице Яндекса) с возможностью просмотра данных за период. Будет использоваться на сайте под Битрикс. Пример: Котировки USD ЦБ 01/01 29,3916 +0,0112 EUR ЦБ 01/01 41,4275 −0,0136 ММВБ 31/12 619,53 +0,28% Нефть 08/01 45,88 −0,33%

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет-магазин под ключ

    $2500

    Нужно создать интернет-магазин товаров и услуг под ключ(www.my-zakaz.ru). CMS - Битрикс "Бизнес". История проекта: Подрядчик получил предоплату и уже 3 месяца не может сдать проект. Все что было сделано за 3 месяца смотрите ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для Битрикс

    Есть две сверстанные страницы. Необходимо разработать шаблон под CMS БИТРИКС. Прошу обращаться только специалистов , имеющих опыт. За качественную работу будет достойное вознаграждение. Предложения направлять только на [email protected] . Внимание ! Личные сообщения не читаю.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка главной и второй страницы сайта

    Есть дизайн 2-х страниц в PSD. Нужно сверстать очень качественно. За хорошую качественную работу предлагаю достойное вознаграждение. Прошу отвечать только опытных верстальщиков. Предложения читаю на [email protected]. Внимание! Личные сообщения не читаю.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Протестировать bcprofi.ru

    Необходимо протестировать www.bcprofi.ru . В отчете указать ошибки, недоработоки, рекомендации по оптимизации, предложения. Оплата в Yandex деньги. Можно по предоплате. Предложения направлять только на [email protected] .

    Тестирование сайтов3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Модератор и Администратор на Форум bcprofi.ru

    Нужно оживить форум Бизнес-клуба Профессионалов (www.bcprofi.ru). Прошу присылать конкретные предложения, что Вы сможете сделать. По цене договоримся, главное результат. Предложения присылать только на [email protected] .

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Администратор портала

    Нужен администратор портала «Бизнес-клуб Профессионалов» (www.bcprofi.ru). Обязанности: - Общее администрирование сайта, редакция и размещение материалов, контент, новости, общение с посетителями. - Продвижение сайта в форумах, блогах, поисковых системах. Требования: -Опыт подобной работы. -Навыки вебпрограммирования, копирайта. -Возможность уделять внимание ресурсу от 4 ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контент-менеджер

    В команду Бизнес-клуба Профессионалов (www.bcprofi.ru) приглашаются на постоянную удаленную работу контент-менеджеры. Обязанности контент-менеджера: 1. Отбор и добавление самых интересных новостей с ленты rss (Яндекс, Google, другие источники) ежедневно, кроме выходных. 2. Добавление оригинальных дайджестов и статей (с фото) ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Новости/Статьи/Дайджесты/Пресс-релизы

    В команду Бизнес-клуба Профессионалов (www.bcprofi.ru) на удаленную работу требуются специалисты по поиску информации, подготовке новостей, написанию статей, пресс-релизов и дайджестов по тематике портала. Цена: Статья (3-5 тыс. зн.) – 150 руб. Дайджест (1-3 тыс. ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Авторы интересных статей

    Темы статей: Карьера, Образование (МВА, семинары, тренинги, второе высшее, самообразование), Бизнес Оплата: 150 рублей за статью Постоянство: возможно постоянное сотрудничество и участие в прибыли проекта Условия публикации: Ваша регистрация на портале с указанием полных данных ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • WEB - программист на Битрикс

    Порталу www.bcprofi.com требуется опытный программист на Битрикс. Обязанности: сопровождение,исправление ошибок, доработки портала. Условия оплаты обговариваются индивидуально. Наличие портфолио и отзывов обязательно.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Авторы статей (обзоров)

    Авторы статей и обзоров по темам:Карьера,Образование,Бизнес Порталу www.bcprofi.com требуются авторы для написания оригинальных статей на темы: • Карьера • Образование • Бизнес Статьи публикуются только за подписью авторов. Оплата - 150 руб. за статью. Каждая статья не менее 3000 символов. ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
bestweb
Тексты 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
$0
10 баллов
16 лет назад
Протестировать bcprofi.ru
Отличный заказчик! Рекомендую.
vgavran
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 отзывов
$0
10 баллов
16 лет назад
Протестировать bcprofi.ru
Только положительный отзыв о заказчике. Приятно было сотрудничать. Оплата получена, как и было обговорено.
Все было сделано оперативно. Приятно работать.
Ответный отзыв
Malix
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Верстка и шаблон для Битрикс
Хороший человек. Возникла проблема - отнесся с пониманием. Выплатил все в срок.
natalis
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$350
10 баллов
17 лет назад
Дизайн сайта, логотип,фирменный стиль
Отличный заказчик. Предоставил подробное ТЗ, вовремя отвечал на все вопросы, четко ставил задачу. Предоставил предоплату, и вообще все работы были оплачены быстро. Очень приятно было сотрудничать.
Сделано все быстро, качественно, в оговоренные сроки и за приемлемую цену. Все пожелания тут же учитываются и мгновенно исполняются. Приятно общаться с профессионалом. Буду рад в дальнейшем сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв