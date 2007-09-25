creditexpert

Нужно создать интернет-магазин товаров и услуг под ключ(www.my-zakaz.ru). CMS - Битрикс "Бизнес". История проекта: Подрядчик получил предоплату и уже 3 месяца не может сдать проект. Все что было сделано за 3 месяца смотрите ...