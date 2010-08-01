Наталья Шаповалова natalisnatalis
Основные направления – WEB-ДИЗАЙН, _Л О Г О Т И П_, верстка, сайт "под ключ".
Полный портфель _____www.natalissa.com_____
Работаю в команде с профессиональным верстальщиком-программистом.
Со своей стороны гарантируем порядочность и ответственный подход. После получения предоплаты никуда не исчезаем, на связи с 11.00 до 20.00, кроме субботы и воскресенья.
----------
Обо мне: Образование высшее: "Украинская академия печати", специальность "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство" – специализация дизайн.
Общий ОР по дизайну – более 7 лет (3 года полиграфия - один год из которой работа в типографии (знание правил и нюансов подготовки файлов к печати, резке), 5 лет вэб-дизайн, логотип).
----------
icq 254-197-208
skype - natalis_s
[email protected] – Пишите! Будем работать!
----------
- Alterno (Красноярск)258 просмотров
- Без названия444 просмотра
- Без названия554 просмотра
- Без названия449 просмотров
- Без названия361 просмотр
- Без названия484 просмотра
- Без названия529 просмотров
- Без названия459 просмотров
- Без названия478 просмотров
- Без названия421 просмотр
- Без названия413 просмотров
- Без названия440 просмотров