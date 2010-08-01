Основные направления – WEB-ДИЗАЙН, _Л О Г О Т И П_, верстка, сайт "под ключ".

Полный портфель _____www.natalissa.com_____

Работаю в команде с профессиональным верстальщиком-программистом.

Со своей стороны гарантируем порядочность и ответственный подход. После получения предоплаты никуда не исчезаем, на связи с 11.00 до 20.00, кроме субботы и воскресенья.

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Обо мне: Образование высшее: "Украинская академия печати", специальность "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство" – специализация дизайн.

Общий ОР по дизайну – более 7 лет (3 года полиграфия - один год из которой работа в типографии (знание правил и нюансов подготовки файлов к печати, резке), 5 лет вэб-дизайн, логотип).

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icq 254-197-208

skype - natalis_s

[email protected] – Пишите! Будем работать!

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http://blog.natalissa.com/