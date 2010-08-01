natalis

Наталья Шаповалова natalis

 
43 годаУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Основные направления – WEB-ДИЗАЙН, _Л О Г О Т И П_, верстка, сайт "под ключ".

Полный портфель _____www.natalissa.com_____

Работаю в команде с профессиональным верстальщиком-программистом.

Со своей стороны гарантируем порядочность и ответственный подход. После получения предоплаты никуда не исчезаем, на связи с 11.00 до 20.00, кроме субботы и воскресенья.

----------

Обо мне: Образование высшее: "Украинская академия печати", специальность "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство" – специализация дизайн.

Общий ОР по дизайну – более 7 лет (3 года полиграфия - один год из которой работа в типографии (знание правил и нюансов подготовки файлов к печати, резке), 5 лет вэб-дизайн, логотип).

----------

icq 254-197-208

skype - natalis_s

[email protected] – Пишите! Будем работать!

----------

http://blog.natalissa.com/

Верстка сайта
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
simple-stuff
Александр 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Доработать/разработать дизайн игрового портала
Сначала не поняли друг друга, т.к. как Наталья в условие поставила обязательный авансовый платеж, но отказалась работать по сделке без риска. Но решили рискнуть: результат превзошел все ожидания. Очень качественная, дотошная работа на 5+. Отлично выполненный дизайн, продуманные и проработанные решения элементов, вежливое профессиональное отношение, вовремя заданные правильные вопросы - все супер. Однозначно работаем вместе дальше.
Очень интересно было работать над проектом! Давно хотела поучаствовать в разработке дизайна для игрового сайта, т.к. являюсь поклонницей компьютерных игр. Работа получилась объемная, но очень интересная. Спасибо за плодотворное сотрудничество, конечно же работаем дальше )
Ответный отзыв
viktyuk
Виктюк 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Логотип для спа-салона
Работа была выполнена отлично, результатом остался доволен. Буду обращаться еще!
Отличный заказчик, грамотная постановка задачи, своевременная оплата, сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
sklyarov
Гоша 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$450
10 баллов
13 лет назад
Логотип и дизайн сайта
Отличная работа! Молодец, все было сделано проффесионально. Рекомендую!
Сотрудничеством довольна, комфортно было работать, свобода творчества, своевременная предоплата/оплата.
Ответный отзыв
vandron
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Логотип
Работа была выполненна качественно и в срок. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Сотрудничеством довольна, порядочный заказчик, четкая постановка задачи и свобода действий в работе. По оплате все четко.
Ответный отзыв
galkinvasily
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Логотип для турагентства
Работа была сделана на отлично, приятно работать с профессионалом!
Очень порядочный заказчик, предоплата/оплата вовремя. По проекту все требования и согласования четкие, сотрудничеством довольна!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
17 отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
12 отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
2 отзыва
от $150
от 3 дней
нет рейтинга