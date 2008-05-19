Настройка сайта на OS Commerce

Есть программа Os Commerce Vam Edition Требуется: переделать дизайн сайта ( разрабатывать макет не надо, есть уже готовый), настроить сайт в соответствии с ТЗ,а также, возможно, мелкая доработка некоторых функций, настройка вывода картинок и т.д.

В общем, требуется специалист по OS Commerce, готовый "довести сайт до ума"