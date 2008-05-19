Нужно создать интернет-магазин товаров и услуг под ключ(www.my-zakaz.ru). CMS - Битрикс "Бизнес". История проекта: Подрядчик получил предоплату и уже 3 месяца не может сдать проект. Все что было сделано за 3 ...
Настройка сайта на OS Commerce
Есть программа Os Commerce Vam Edition Требуется: переделать дизайн сайта ( разрабатывать макет не надо, есть уже готовый), настроить сайт в соответствии с ТЗ,а также, возможно, мелкая доработка некоторых функций, настройка вывода картинок и т.д.
В общем, требуется специалист по OS Commerce, готовый "довести сайт до ума"
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