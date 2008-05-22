Нужно разработать дизайн для Shop Script, примерно чтото такое как на картинке, я имею в виду меню, оформление... цвета не смотреть, просто вырезал с разных сайтов. Если предложите более красивый дизайн буду рад. Функции ...
Создание интернет-магазина
Необходимо создать по возможности максимально качественный интернет-магазин на PHPShop, с приятным не навязчивым дизайном. Рассматриваться будут только кандидатуры с портфолио.
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