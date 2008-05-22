Создание интернет-магазина

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Закрыт5 заявок280 просмотров

Необходимо создать по возможности максимально качественный интернет-магазин на PHPShop, с приятным не навязчивым дизайном. Рассматриваться будут только кандидатуры с портфолио.

17 лет назад
kostenikov
Виталий 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров