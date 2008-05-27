Магазин на Shop-script

Сайт продает контент - фото, архивы, статьи и т.п.

Что видится в проекте:

Товары могут продаваться в рассрочку или носить характер абонентской платы - т.е. с конечной датой платежа или без таковой (т.е. постоянно).

Возможность задавать периодичность выставления счета - месяц, квартал, полгода, год - т.е. система просыпается и шлет "памятку".

Возможность приостанавливать и возобновлять выставление счетов.

Нужно пополнение счета с помощью платежных систем и так как некоторые заказы как "абонентская плата" висят всегда, то соответственно списание при наличии средств на счете должно происходить автоматом. Если счет имеет положительный баланс, то скачивание файлов открыто, если отрицательный, то скачивание блокируется.