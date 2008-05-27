Нужно разработать дизайн для Shop Script, примерно чтото такое как на картинке, я имею в виду меню, оформление... цвета не смотреть, просто вырезал с разных сайтов. Если предложите более красивый дизайн буду рад. Функции ...
Магазин на Shop-script
Сайт продает контент - фото, архивы, статьи и т.п.
Что видится в проекте:
Товары могут продаваться в рассрочку или носить характер абонентской платы - т.е. с конечной датой платежа или без таковой (т.е. постоянно).
Возможность задавать периодичность выставления счета - месяц, квартал, полгода, год - т.е. система просыпается и шлет "памятку".
Возможность приостанавливать и возобновлять выставление счетов.
Нужно пополнение счета с помощью платежных систем и так как некоторые заказы как "абонентская плата" висят всегда, то соответственно списание при наличии средств на счете должно происходить автоматом. Если счет имеет положительный баланс, то скачивание файлов открыто, если отрицательный, то скачивание блокируется.
Заявки фрилансеров
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