Требуется установить на хотсинг последнюю версию Joomla+Virtuemarta, с любой базовой "шкуркой" и руссифицированную. Но требуется одна специфическая функция - любой пользователь должен иметь возможность добавить новый товар. Также желательно как можно более полное соответствие приложенному ...
Срочно нужно надеть дизайн магазина на движок
Вот сайт http://www.safeoff.ru, нужно на него одеть такой вот дизайн http://weblancer.net/users/Prelest/portfolio/316501.html#item. Предлагать сроки и цены в icq 249177147
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