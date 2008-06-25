Нужно разработать дизайн для Shop Script, примерно чтото такое как на картинке, я имею в виду меню, оформление... цвета не смотреть, просто вырезал с разных сайтов. Если предложите более красивый дизайн буду рад. Функции ...
Интернет магазин косметики
Нужен интернет - магазин косметики, ориентировочно к концу июня, можно на основе OScommerce. Наполнение. Есть каталог http://www.mirra-luxx.narod.ru/ - описание подукции можно использовать то же. Исполнитель - из Беларуси.300 - 350 долларов.Возможно, понадобится дисконтная система скидок, несколько валют (Россия, Беларусь, евро,доллар,гривна).
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