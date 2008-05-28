Создание интернет магазина на основе osCommerce

В наличии есть root сервер с установленным Ubuntu. Можно поставить и другой линукс, но желательно чтобы он был похож на Debian. Ваша задача создание интернет магазина желательно на основе osCommerce.

требования к онлайн магазину:

простота пользования

возможность оплаты разными кредитными картами

автоматическая проверка индекса в Англии, точнее по такому индексу мы не доставляем/ по такому индексу стоит доставка 20 фунтов/ по такому индексу доставка бесплатна. Индексы и цена доставки должны менятьса администратором.

автоматический backup по ftp

поддержка разных европейских языков

дизайн не требуетса, думаю можно найти готовый,

техзадание не требуетса

возможность написать свое мнение о продукте и оценить его

я буду предлогать в интернете товары разных магазинов. Это значит при заказе, все магазины которых это касаетса получают заказ по электронной почте. К примеру один заказ:

буханка хлеба и пицца отправляютьса в булочную по такомуто емайлу

вино и конфеты отправляютьса по другому емайлу

зубная паста по третьему емайлу

Покупатель получает подтверждение по емайлу о заказе. Я получаю копию емайла и кроме того статистику. Кто сколько чего и где заказал и сколько я как посредник на этом заработал. К примеру я беру с булочной 20% от стоимости, с другого магазина беру 5% и так далее.

Хотелось бы услышать сколько мне это будет стоить. С удовольствием отвечу на ваши вопросы ircop _at_ web.de