Движок для интернет-магазина

Требуется качественно сделанный движок или готовый интернет-магазина по продаже web-шаблонов и электронных книг, через систему электронных платежей. Требуется функция добавления товара рядовым пользователем. Ваши предложения принимаю исключительно в личку, с указанием следующих параметров:

1. Адрес сайта, где предлагаемый вами движок уже установлен

2. Ваша цена за него

3. Краткое описание

4. Ваш контактный ICQ номер

5. Сроки, если вы беретесь изготовить движок самостоятельно

С уважением, Dan