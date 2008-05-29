Движок для интернет-магазина

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Закрыт4 заявки205 просмотров

Требуется качественно сделанный движок или готовый интернет-магазина по продаже web-шаблонов и электронных книг, через систему электронных платежей. Требуется функция добавления товара рядовым пользователем. Ваши предложения принимаю исключительно в личку, с указанием следующих параметров:

1. Адрес сайта, где предлагаемый вами движок уже установлен

2. Ваша цена за него

3. Краткое описание

4. Ваш контактный ICQ номер

5. Сроки, если вы беретесь изготовить движок самостоятельно

С уважением, Dan

17 лет назад
Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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