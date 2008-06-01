Установка интернет-магазина на Virtuemart

Просрочил срок на месяц, работу так и не сделал. Переодически вообще исчезал из сети без каки либо предупреждений. Взял 30 процентов от суммы авансом и так и не вернул. Про профессионализм фрилансера говорить не буду, я с ним не сталкивался.