Требуется установить на хотсинг последнюю версию Joomla+Virtuemarta, с любой базовой "шкуркой" и руссифицированную. Но требуется одна специфическая функция - любой пользователь должен иметь возможность добавить новый товар. Также желательно как можно более полное соответствие приложенному ...
Доделать сайт на движке Шопскрипт
Нужно доделать интернет магазин на движке Шопскрипт, исправить корзину на сайте, и ещё некоторые мелочи. Подробности при общении!
Заявки фрилансеров
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