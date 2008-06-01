Требуется установить на хотсинг последнюю версию Joomla+Virtuemarta, с любой базовой "шкуркой" и руссифицированную. Но требуется одна специфическая функция - любой пользователь должен иметь возможность добавить новый товар. Также желательно как можно более полное соответствие приложенному ...
Интеграция 1С и интернет-магазина
Есть интернет-магазин на базе oscommerce. Нужна интеграция с 1С УТ8 10.3
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