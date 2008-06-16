Нужен магазин по продаже мебели
Нужно YML, но для обычного сайта, на движке DLE
Ситуация такая: есть обычный сайт на движке DLE. Сайт по рекламе услуг. Но один товар мы начали продавать. Поэтому
сейчас необходимо засунуть этот товар на Яндекс Маркет.
В Яндексе написано: "YML - формат представления информации о магазине, размещаемых товарах и ставках, созданный для Яндекс.Маркета. В России YML является де-факто стандартом для таких данных. Большинство российских разработчиков интернет-магазинов предлагает в комплекте стандартной поставки модуль для работы с Маркетом. Если в вашем магазине не предусмотрен такой модуль, то следует обратиться к разработчику. Обычно создание и настройка передачи актуальных данных в формате YML для интернет-магазина занимает один или два дня работы программиста.
Информация в формате YML один раз в час забирается Маркетом со страницы загрузки, указанной магазином при регистрации."
Нужно только для одного товара.
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