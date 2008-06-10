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Модуль расчета доставки СПСР-экспресс
Требуется написать модуль расчета стоимости доставки «СПСР-экспресс» к магазину Shop-Script Premium
Суть работы модуля, не заполнение тарифных зон и прочей инфы, а построение модуля, который будет обращаться к странице, на которой расположен калькулятор расчета стоимости доставки hxxp:// cpcr.ru/novoe-otpravl.htm , получать ответ и выводить результат в самом магазине. То есть, с пользовательской стороны все должно выглядеть что расчет происходит в магазине.
Модуль должен выводить страницу содержащую те же поля что и на странице hxxp:// cpcr.ru/novoe-otpravl.htm , инфа из заполненных полей отправляется в соответствующие поля калькулятора СПСР и возвращать результат в магазин.
В админ части магазина нужно реализовать возможность установки и редактирование вывода результата расчета калькулятора с учетом процентной ставки (надбавка за безнал)
Интеграцию в админку магазина нужно оформить как и аналогичные модули доставки, идущие в комплекте с магазином, то есть управление, включение/отключение, настройка управления модулем должно так же соответствовать и подчиняться так же, как его штатные «собратья»
Выбранный исполнитель
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