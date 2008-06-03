Разработать интернет-магазин на основе Drupal

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок235 просмотров

Необходимо разработать интернет-магазин на базе Drupal (программная часть проекта). Документация здесь:

http://docs.google.com/Doc?docid=df5478pt_36hqr7kv6h&hl=en

http://docs.google.com/Doc?docid=df5478pt_40dk47sgtm&hl=en

Сколько это будет стоить по времени и деньгам? Ответы присылайте на [email protected]. Победитель получит приз - хорошее вознаграждение.

Drupal
17 лет назад
101geeks
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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