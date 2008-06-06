Требуется установить на хотсинг последнюю версию Joomla+Virtuemarta, с любой базовой "шкуркой" и руссифицированную. Но требуется одна специфическая функция - любой пользователь должен иметь возможность добавить новый товар. Также желательно как можно более полное соответствие приложенному ...
Создание движка ИМ с управлением из под 1С
Перевод существующего Интернет-магазина со старого движка на новый с управлением из под 1С 8.1 (каталоги, заказы и т.д.) Возможность управления несколькими ИМ из одной базы 1С. Более подробное ТЗ по запросу.
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