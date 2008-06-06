Создание движка ИМ с управлением из под 1С

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок303 просмотра

Перевод существующего Интернет-магазина со старого движка на новый с управлением из под 1С 8.1 (каталоги, заказы и т.д.) Возможность управления несколькими ИМ из одной базы 1С. Более подробное ТЗ по запросу.

17 лет назад
andkns
Андрей 
61 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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