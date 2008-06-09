Сверстать интернет-магазин в Joomla

Безответственный работник, сверстал шаблон для сайта (и то крайне некорректно), взял в несколько раз больше денег, чем просил изначально и пропал так ничего толком и не сделав, хотя взялся за полную верстку и настройку сайта. в итоге заказчик потерял в двое больше денег чем было выделено бюджета и вдвое больше времени.Не рекомуендую никому работать с ним.