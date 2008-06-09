Сверстать интернет-магазин в Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок337 просмотров

Необходимо сверстать и настроить инетрнет магазин в CMS Joomla. Дизайн магазина в приложении. Необходима качественная работа и соблюдение оговоренных сроков. В своих предложениях указывайте сроки в которые вы можете сверстать таой сайт и вашу цену за верстку и настройку.

Joomla
17 лет назад
OXOTnick
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
55 отзывов

Выбранный исполнитель

majister
Артур 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$50
2 дня
Безответственный работник, сверстал шаблон для сайта (и то крайне некорректно), взял в несколько раз больше денег, чем просил изначально и пропал так ничего толком и не сделав, хотя взялся за полную верстку и настройку сайта. в итоге заказчик потерял в двое больше денег чем было выделено бюджета и вдвое больше времени.Не рекомуендую никому работать с ним.

Заявки фрилансеров

majister
Артур 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад