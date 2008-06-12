Создание магазина парфюмерии и косметики

Дамы и господа, доброго времени суток всем.

Как говорил наш уважаемый президент, а ныне - премьер, буду краток:

1.Нужен инет-магазин косметики и парфюмерии.

2.ТЗ - нет, поэтому, нужен разработчик готовый сделать все под ключ.

3. Примеры желаемых магазинов:

eau.ru, aromat.ru, laparfumerie.ru

(примеры, может быть, не всегда удачные, так что я совсем не буду против, если вы создадите для меня что - то лучшее)

4.Логотипа нет, но есть идеи.

5. "разработку под ключ" лично я понимаю как полностью готовый сайт. Графического материала(картинок косметики и парфюмерии) у меня нет, так что их поиск и обработка - тоже будет я полагаю, вашей задачей.

6. Сайт не должен быть безумно красивым, но при этом бесполезным. Считаю, что он должен быть настолько приятен и удобен, чтобы с него не хотелось уходить без покупки - вот, главная задача.

7.На сайте должно быть реализовано как можно больше удобных пользователю способов оплаты

8. Сайт должен будет иметь запас роста, т.к. в будущем планируется продавать не только косметику и парфюм, но и многие другие вещи, т.е. создать на базе этого сайта сетевой супермаркет, пусть пока и местного значения, но с перспективой.

9.Я собираюсь из этого сайта позже сделать бренд, серьезно и надолго, так что он должен иметь дизайн и функционал позволяющий легко и без глобальных переделок расширять ассортимент до любых категорий товаров.

10. И последнее пожалуй: сейчас у меня не лучшие финансовые времена, поэтому смогу платить за работу 5-7т в месяц, НО, понимая ситуацию, я говорю: мне этот магазин нужен не прямо сейчас, я расчитываю получить его до зимы, те сроки: около 6 месяцев

11. Сумма, которую я готов заплатить: 30-40, возможно 50т.р. но как уже сказал не сразу а частями.

12. Если вы дочитали все это до конца, и у вас появилось желание работать со мной, убедительно прошу не умничать в стиле: "вот соберешь деньги, тогда и открывай проект!" я его открыл сейчас потому, что считаю это нужным и это не обсуждается. Вы либо соглашаетесь и мы обсуждаем детали, либо отказываетесь, вот и все.

Спасибо за внимание.