Связь только по этому ICQ : 9032707, подробности сообщат. все остальные виды связи игнорирую.
Подобрать поставить шаблон OS Commerce Vam Edition
Установка нового шаблона на OS Commerce Vam Edition 174
Руссификация шаблона babycare_oscom, переделка цветов под стиль - деловой магазин по продаже видео, фото, защитной техники(слежки).
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