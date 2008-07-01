Подобрать поставить шаблон OS Commerce Vam Edition

$83
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Завершен5 заявок191 просмотр

Установка нового шаблона на OS Commerce Vam Edition 174

Руссификация шаблона babycare_oscom, переделка цветов под стиль - деловой магазин по продаже видео, фото, защитной техники(слежки).

17 лет назад
gogison
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

Serezhka
Mazhor 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$100
2 дня
Ок.
Приятный заказчик, толковый человек. Были некоторые конфликты и недопонимания в ходе работы, но это скорее моя вина. Поэтому в целом я доволен. Успехов!

Заявки фрилансеров

Serezhka
Mazhor 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад