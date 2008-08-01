Доработки shopcms

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки177 просмотров

Здравствуйте.

Описание доработок в прикрепленном файле и продублировано по адресу _forsat.biz.ua/shopcms2.rar_

В первую очередь интересует качество работ(большой опыт работы с CMS shopcms), потом цена и сроки.

По срокам нужно все сделать до 01.08.2008

17 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

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