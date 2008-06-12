Интернет-магазин по продаже пленки для парников

Необходим ответственный программист, способный предложить недорогой интернет-магазин, подходящий под наши требования, доработать и отладить его.

На сайте будет каталог товаров из 11 главных разделов. У каждого главного раздела по 2-3 подраздела, в которых и будут выставляться товары.

Интернет магазин должен быть максимально простым в обращении, удобным. На страницу информация должна выводиться компактно, без лишних больших пространств. На главной странице и на странице каждого раздела/подраздела должно быть место под вводный контент, который удобно добавлять с помощью визуального редактора. На страницах товаров - должна выводиться фотография товара, если есть и описание. Каждому подразделу и общему разделу также должна быть возможность присваивать изображения и описания разделов, которые будут отображаться на странице раздела/подраздела и в списке разделов.

Помимо интернет магазина должна быть возможность легко добавлять разделы "о компании", "предложения" ... и другие разделы с контентом, с возможностью добавления информации через визуальный редактор.

Система должна позволять легко оптимизировать страницы (титлы, описания, ключи ...).

От Вас, также, потребуется заверстать уже имеющийся дизайн под новую систему.

Также, желательно в системе управления иметь возможность дальнейшей легкой верстки, если потребуется менять дизайн.

Бюджет у компании небольшой (смотрите на тематику организации), поэтому выслушаем предложения не несущие в себе больших цифр за саму систему и Вашу работу над ней.

Команды не требуются! Просьба высылать предложения только от одиночных специалистов. Предложения принимаются только в проекте (просьба не стучаться, и не писать личных сообщений).