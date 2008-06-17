Переделать кое что при заказе товара в shop-script

$10
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Завершен2 заявки142 просмотра

Вот ссылка:

http://www.cvetkoff.kiev.ua/index.php?productID=134

Там есть выбор "Дезодорант", "Объем", "Туалетная вода". Надо сделать так, чтобы было примерно как здесь:

http://www.aromabest.ru/864.html

То есть чтобы напротив каждой опции была кнопочка "добавить в корзину", и чтобы заказывало именно этот товар.

За подробностями обращайтесь в аську или на емайл, предлагайте варианты, цену за работу и т.д.

ICQ: 358432486

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17 лет назад
elbiem
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

p2t
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
$1
ПАРЕНЬ МОЛОДЕЦ,, ОТЛИЧНО ДЕЛАЕТ СВОЮ РАБОТУ!!! НИКАКИХ ГЛЮКОВ, ВСЕ ПРОСТО ОФИГЕННО!!!
Добросовестный заказчик, терпелив, и умеет донести суть задачи до исполнителя. Советую сотрудничать.

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p2t
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

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