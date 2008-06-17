Необходимы два магазина (будут разные сайты): для подарочных сертификатов и товаров народного потребления. Требования к ИМ: 1. Краткая инфа по товару 2. Полная инфа по товару 3. Основное фото ...
Переделать кое что при заказе товара в shop-script
Вот ссылка:
http://www.cvetkoff.kiev.ua/index.php?productID=134
Там есть выбор "Дезодорант", "Объем", "Туалетная вода". Надо сделать так, чтобы было примерно как здесь:
http://www.aromabest.ru/864.html
То есть чтобы напротив каждой опции была кнопочка "добавить в корзину", и чтобы заказывало именно этот товар.
За подробностями обращайтесь в аську или на емайл, предлагайте варианты, цену за работу и т.д.
ICQ: 358432486
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен простенький магазин, сделанный на Shop-script для части курсовой работы в институте. Направленность товара любая, но односторонняя (например, питьевая и минеральная вода). Из этой работы будут браться только скриншоты и, скорее ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1500
Нужен инет-магазин для мобильных телефонов расматриваются любые предложения как готовых магазинов так и написанных с нуля.Закрыт17 лет назад
Интернет магазин (ассортимент около 1000 наименований) с нуля (с использованием лицензионного скрипта), подробная инструкция персоналу по управлениюИнтернет-магазины30 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Здравствуйте. Описание доработок в прикрепленном файле и продублировано по адресу _forsat.biz.ua/shopcms2.rar_ В первую очередь интересует качество работ(большой опыт работы с CMS shopcms), потом цена и сроки. ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
Дамы и господа, доброго времени суток всем. Как говорил наш уважаемый президент, а ныне - премьер, буду краток: 1.Нужен инет-магазин косметики и парфюмерии. 2.ТЗ - нет, поэтому, нужен разработчик готовый сделать все ...Закрыт17 лет назад
- $83
Установка нового шаблона на OS Commerce Vam Edition 174 Руссификация шаблона babycare_oscom, переделка цветов под стиль - деловой магазин по продаже видео, фото, защитной техники(слежки).Завершен17 лет назад
Связь только по этому ICQ : 9032707, подробности сообщат. все остальные виды связи игнорирую.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт интернет-магазина на Joomla! 1.0.15 Lavra Edition 2008 + Virtuemart ВМРЕ 1.0.13a. Все работает, только единственная ошибка выскакивает при отправке письма заказчику о напоминании, что он заказал. (В письме не описаны ...Завершен17 лет назад
Необходимо сверстать и настроить инетрнет магазин в CMS Joomla. Дизайн магазина в приложении. Необходима качественная работа и соблюдение оговоренных сроков. В своих предложениях указывайте сроки в которые вы можете сверстать таой сайт и вашу цену ...Закрыт17 лет назад