Переделать кое что при заказе товара в shop-script

Вот ссылка:

http://www.cvetkoff.kiev.ua/index.php?productID=134

Там есть выбор "Дезодорант", "Объем", "Туалетная вода". Надо сделать так, чтобы было примерно как здесь:

http://www.aromabest.ru/864.html

То есть чтобы напротив каждой опции была кнопочка "добавить в корзину", и чтобы заказывало именно этот товар.

За подробностями обращайтесь в аську или на емайл, предлагайте варианты, цену за работу и т.д.

ICQ: 358432486