Нужен простенький магазин, сделанный на Shop-script для части курсовой работы в институте. Направленность товара любая, но односторонняя (например, питьевая и минеральная вода). Из этой работы будут браться только скриншоты и, скорее ...
Создание интернет-магазина (двух)
Необходимы два магазина (будут разные сайты): для подарочных сертификатов и товаров народного потребления.
Требования к ИМ:
1. Краткая инфа по товару
2. Полная инфа по товару
3. Основное фото
4. Дополнительные фото (до 10)
5. Корзина
6. Оплата кредитными картами
7. "С этим товаром чаще всего покупают..."
8. "Аналогичные товары..."
9. Новости/Новинки
10. Специальные акции
11. Статьи о товарах
12. Ссылки с товара на статью о нем
13. Поиск
14. Фильтр
15. Помощник по выбору (гуру) - желательно, но не обязательно
16. Раздел О компании, Как сделать заказ и т.п.
17. Настраиваемая и управляемая главная страница (для продвижение некторых товаров и т.п.)
18. Наличие на складе/срок поставки
19. Опросы
20. Подписка на новости/акции
21. Регистрация пользователей
22. Принадлежность 1 товара нескольким категориям каталога (для выбора по различным критериям)
Если какой-то пункт является, на Ваш взгляд, труднореализуемым и, соответственно, сильно увеличивает стоимость, то укажите этот пункт и стоимость без его реализации.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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