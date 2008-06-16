В действующий интернет-магазин на платформе OsCommerc необходимо вставить дополнительный блок: информационный раздел. Требования к нему: древовидная структура страниц с информацией, возможность добавлять новые информационные разделы и страницы, возможность загружать видео.
Интернет-магазин доработать движoк
Есть движек – cs-cart.com – поддержка русская ,все русифицированно.
Нужно доработать движек согласно ТЗ(обсуждается уменьшение набора требований из ТЗ)
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ТРЕБОВАНИЯ в аттаче!
Дизайн не нужен!
Пишите цену и сроки.
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