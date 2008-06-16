Доработка движка OsCommerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки149 просмотров

В действующий интернет-магазин на платформе OsCommerc необходимо вставить дополнительный блок: информационный раздел. Требования к нему: древовидная структура страниц с информацией, возможность добавлять новые информационные разделы и страницы, возможность загружать видео.

17 лет назад
Bert77
Альбет 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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