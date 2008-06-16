ВСЕМ СПАСИБО!

Простите, просто нет времени всем ответить!

Инициативной группе нужен стол приема заказов в интернете. Заказ (заполненная форма) прямо из www страницы отправляется на эл.адрес исполнителя. После исполнения -заказчик получает уведомление по эл.почте об оплате заказа. После оплаты - заказчик скачивает директорию с текстовыми документами.

На начальном этапе (до уточнения и конкретизации задания) интересуют вопросы:

- ориентировочная стоимость такого заказа - +/- 10%

- ориентировочный срок исполнения заказа

- предложения по форме организации такого обслуживания

- возможные варианты дизайна.

Убедительная просьба - парфолио не присылать, не писать "обращайтесь сделаем" и тому подобное.

Конкретные ответы на вопросы ... прочее оставим без рассмотрения.

Для общения - приват или на [email protected]