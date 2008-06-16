Переделка распределнной системы интернет-магазина

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Закрыт6 заявок168 просмотров

Сейчас система работает на ОСкоммерц и 1С8.0 Торговля. Есть удаленные терминалы. хочется максимально уйти от 1с а также дополнить систпему дополнитлеьным функционалом. ТЗ при получении портфолио.

17 лет назад
ECOLIFE1812
Алексей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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