Доброго времени суток, дорогие Фрилансеры.

Необходимо создать магазин на Flash с административной частью, дизайн есть. При заказе товара, заказчику должно уходить письмо с тем, что "спасибо ваш заказ принят", и уведомление администрации магазина о том, что поступил заказ. Встроить оплату по WebMoney и Яндекс.деньги.

Ваши цены, сроки.

Спасибо.