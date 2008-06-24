В действующий интернет-магазин на платформе OsCommerc необходимо вставить дополнительный блок: информационный раздел. Требования к нему: древовидная структура страниц с информацией, возможность добавлять новые информационные разделы и страницы, возможность загружать видео.
Работы по доработке интернет-магазина shop-scrict
Нужно доработать существующий магазин на shop-script. Есть база товаров, в частности телевизоры, нужно сделать сортировку по диагоналям и ценовой категории. При успешном выполнении, продолжаем дальше сотрудничество. Обязателен опыт работы с данным скриптом.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо подготовить Техническое Задание по разработке интернет-магазина. Реализация книг, фильмов в электронном виде.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт17 лет назад
Доброго времени суток, дорогие Фрилансеры. Необходимо создать магазин на Flash с административной частью, дизайн есть. При заказе товара, заказчику должно уходить письмо с тем, что "спасибо ваш заказ принят", и уведомление администрации ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт17 лет назад
Сейчас система работает на ОСкоммерц и 1С8.0 Торговля. Есть удаленные терминалы. хочется максимально уйти от 1с а также дополнить систпему дополнитлеьным функционалом. ТЗ при получении портфолио.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт17 лет назад
ВСЕМ СПАСИБО! Простите, просто нет времени всем ответить! Инициативной группе нужен стол приема заказов в интернете. Заказ (заполненная форма) прямо из www страницы отправляется на эл.адрес исполнителя. После исполнения -заказчик получает уведомление по ...Закрыт17 лет назад
Есть магазин http://www.e-baniproekt.ru Надо подключит систему оплаты товаров с кредитных карт. Киберплат не родходит по причине их высоких требований на обороты, ассист не подходит - требуют наличия банка экваера в городе Вологде (а его ...Завершен17 лет назад
- $700
Есть движек – cs-cart.com – поддержка русская ,все русифицированно. Нужно доработать движек согласно ТЗ(обсуждается уменьшение набора требований из ТЗ) ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ТРЕБОВАНИЯ в аттаче! Дизайн ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо доделать интернет-магазин на движке shop-script. Сайт: ... Нужно дополнить описания товаров (откуда брать - скажу), заполнить недоделанные разделы, вставить таблицы с тарифами, картинки. Т.к. сайт сделан на бесплатном ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим ответственный программист, способный предложить недорогой интернет-магазин, подходящий под наши требования, доработать и отладить его. На сайте будет каталог товаров из 11 главных разделов. У каждого главного раздела по 2-3 подраздела, в ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Вот ссылка: http://www.cvetkoff.kiev.ua/index.php?productID=134 Там есть выбор "Дезодорант", "Объем", "Туалетная вода". Надо сделать так, чтобы было примерно как здесь: http://www.aromabest.ru/864.html То есть чтобы напротив каждой опции была кнопочка "добавить в корзину", и ...Завершен17 лет назад