Работы по доработке интернет-магазина shop-scrict

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Закрыт5 заявок176 просмотров

Нужно доработать существующий магазин на shop-script. Есть база товаров, в частности телевизоры, нужно сделать сортировку по диагоналям и ценовой категории. При успешном выполнении, продолжаем дальше сотрудничество. Обязателен опыт работы с данным скриптом.

17 лет назад
cherkasov
Черкасов 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

web-team
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

web-team
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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