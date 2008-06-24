Работы по доработке интернет-магазина shop-scrict

Вот ссылка: http://www.cvetkoff.kiev.ua/index.php?productID=134 Там есть выбор "Дезодорант", "Объем", "Туалетная вода". Надо сделать так, чтобы было примерно как здесь: http://www.aromabest.ru/864.html То есть чтобы напротив каждой опции была кнопочка "добавить в корзину", и ...