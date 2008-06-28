Необходимо создать движок магазина!

Взялся за проект! Сам предложил цену и срок!несколько дней что-то делал, задавал вопросы,а в день сдачи проекта сообщил что "выполнить проект в рамках названного срока и бюджета не представляется возможным. Это вызвано самонадеянностью и неправильной оценкой проекта со стороны нашего программиста"... Таким образом сорвал проект и создал большие неудобства так как на него были возложены большие надежды! Не рекомендую Антона к выполнению проектов..