Необходимо создать движок магазина

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок207 просмотров

Необходимо создать движок магазина!

На входе xml, на выходе html

подробное ТЗ отправлю в личку либо на имейл!

HTML
17 лет назад
al1x
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

antpospelov
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$215
3 дня
Взялся за проект! Сам предложил цену и срок!несколько дней что-то делал, задавал вопросы,а в день сдачи проекта сообщил что "выполнить проект в рамках названного срока и бюджета не представляется возможным. Это вызвано самонадеянностью и неправильной оценкой проекта со стороны нашего программиста"... Таким образом сорвал проект и создал большие неудобства так как на него были возложены большие надежды! Не рекомендую Антона к выполнению проектов..

Заявки фрилансеров

antpospelov
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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