Необходимо сделать для интернет магазина отображение товаров, как здесь: http://aquatep.ru/catalog/boiler/ т. е. чтобы на одном листе несколько категорий и товары каждой категории в виде таблицы. Сейчас это выглядит так: http://www.ko-dom.ru/index.php?categoryID=1028 ...
Создание/Вёрстка CSS-темплейта для xt:Commerce
Необходимо сделать пакет CSS-темплейтов для xt:Commerce v.3.04 на основе имеющегося дизайнерского решения (исходные файлы дизайна .psd).
Основные требования:
1. Все элементы оформления, за исключением элементов, отвечающих за layout, должны быть вынесенны в CSS.
2. Layout должен быть выполнен без использованияэлементов (
-Layout).
3. Срочно.
Просьба обращаться тем, кто имеет подобный опыт работы с указанием стоимость работы.
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