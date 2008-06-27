Создание/Вёрстка CSS-темплейта для xt:Commerce

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Закрыт2 заявки171 просмотр

Необходимо сделать пакет CSS-темплейтов для xt:Commerce v.3.04 на основе имеющегося дизайнерского решения (исходные файлы дизайна .psd).

Основные требования:

1. Все элементы оформления, за исключением элементов, отвечающих за layout, должны быть вынесенны в CSS.

2. Layout должен быть выполнен без использования

элементов (

-Layout).

3. Срочно.

Просьба обращаться тем, кто имеет подобный опыт работы с указанием стоимость работы.

CSS
17 лет назад
dstill
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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