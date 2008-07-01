Доделка интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен7 заявок228 просмотров

1. Нужно сделать модуль для магазина на пхп (shop-script):

Людям из определенной страны не должна показываться отпреленная картинка.

Сейчас эта картинка располагается на всех страницах магазина.

Данный модуль, не должен сильно грузить хостинг.

2. Необходимо переделать форму заказа(удалить некоторые поля, парочку добавить, на некоторых полях убрать функцию обязательного заполнения ).

3. Сделать карту сайта.

PHP
17 лет назад
eitwork
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

itif
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Отлично выполнил поставленные задачи. Сделал все в течении 2 дней и очень качественно, небольшие доработки делал сразу же после указания на них. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

itif
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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