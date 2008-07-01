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Доделка интернет-магазина
1. Нужно сделать модуль для магазина на пхп (shop-script):
Людям из определенной страны не должна показываться отпреленная картинка.
Сейчас эта картинка располагается на всех страницах магазина.
Данный модуль, не должен сильно грузить хостинг.
2. Необходимо переделать форму заказа(удалить некоторые поля, парочку добавить, на некоторых полях убрать функцию обязательного заполнения ).
3. Сделать карту сайта.
Выбранный исполнитель
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