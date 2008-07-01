Установить интернет магазин

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен8 заявок251 просмотр

Всем привет! Нужно вывесить интернет магазин на cms wordpress программировать ничего не нужно и не требуется.

Задача только его установить! вписав базы данных и т.п.

оплата - webmoney после того как все заработает!

WordPress
17 лет назад
darkwaider
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад
17 лет назад
$50
Профессионал. Быстро все сделал. Единственное я сам ступил немного те вещи про которые он говорил не очень получались... Приятно с вами было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. В след. раз. буду обращаться на этот сайт. Профи есть профи... спасибо еще раз.
Все отлично. Хорошо поработали.

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад
17 лет назад

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