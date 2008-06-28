Нужен интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт35 заявок444 просмотра

Нужно разработать интернет магазин на php.

В магазине должны быть следующие модули:

1) Корзинка

2) Самые продаваемые товары

3) Самые популярные товары

4) Поиск товаров

5) Сортировка товаров по алфавиту

6) Поддержка электронных валют ( Вебмани, Яндекс деньги)

7) Сортировка по производителю

8) Загрузка номенклатуры в базу магазина (формат загрузки обговорим позже).

Если вспомню еще что то - напишу ....

Кому интересно присылайте предложения!!!

PHP
17 лет назад
Katerina25
Катерина 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров