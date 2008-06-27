Интернет-магазин по продаже автозапчастей

Необходимо сделать для интернет магазина отображение товаров, как здесь: http://aquatep.ru/catalog/boiler/ т. е. чтобы на одном листе несколько категорий и товары каждой категории в виде таблицы. Сейчас это выглядит так: http://www.ko-dom.ru/index.php?categoryID=1028 ...