WAP сайт

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Закрыт5 заявок196 просмотров

Необходимо сделать WAP cайт, скорее даже портал. На сайте много фото и видео, чат. Инфа должна добавляться\меняться\удаляться удобно и быстро. Пожалуйста указывайте опыт, цены и сроки.

17 лет назад
Karnavalos
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров