Дизайн визитки премиум класса

Сделать макет визитки в кореле. Бумага тачкавер- темно коричневая с золотым теснением. Стилистику можно брать с сайта www.bokado.ru - сайт подарков премиум класса, но особо привязываться не стоит. Визитка должна быть дорогой, выдержанной, необычной, презентационной. Делаю для себя. Наличие в портфолио визиток- обязательно. Оплата макета до 500 руб.