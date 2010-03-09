Дизайн визитки премиум класса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен21 заявка414 просмотров

Сделать макет визитки в кореле. Бумага тачкавер- темно коричневая с золотым теснением. Стилистику можно брать с сайта www.bokado.ru - сайт подарков премиум класса, но особо привязываться не стоит. Визитка должна быть дорогой, выдержанной, необычной, презентационной. Делаю для себя. Наличие в портфолио визиток- обязательно. Оплата макета до 500 руб.

15 лет назад
OrisS
63 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Хорошо проработаный дизайн премиум визитки. сделано оперативно, предложено много вариантов. Очень порядочный исполнитель, не отказывался от внесение изменений после моей оплаты.
Работать понравилось, было весело :) Работали по факту выполненной работы, после разработки оплата последовала незамедлительно. Жду следующих проектов.

Заявки фрилансеров

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад